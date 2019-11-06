"تعليم تبوك" يوقع اتفاقية شراكة مع منصة "نون أكاديمي"

لتهيئة الطلاب لاختبار القدرات العامة والتحصيلي

وقعت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك، ممثلة بوحدة تطوير المدارس، عقد شراكة أداء وتعاون مع منصة "نون أكاديمي"، والذي يستهدف طلاب وطالبات المنطقة؛ لتهيئتهم لاختبار القدرات العامة والتحصيلي برعاية مدير عام التعليم بالمنطقة إبراهيم بن حسين العُمري، وحضور ممثل الشركة أخصائي نمو المجتمعات في "نون أكاديمي" عبدالإله الرويلي.

وأكد مدير تعليم تبوك خلال كلمته في حفل الافتتاح الذي أقيم بهذه المناسبة، أهمية المبادرة مع منصة نون لتطوير ورفع أداء الطلاب، وتحسين مستوى التحصيل الدراسي في القدرات والتحصيلي، ومدى استعدادهم للدراسة الجامعية بما يواكب رؤية المملكة 2030 في دعم التعليم الرقمي.

كما قدم ممثل الشركة عرضاً تعريفياً يوضح برامج وفعاليات منصة "نون أكاديمي"، بعد ذلك شهد مدير التعليم توقيع الشراكة، حيث وقع أخصائي نمو المجتمعات "نون أكاديمي"، مع مدير وحدة تطوير المدارس بتعليم تبوك سعود العطوي، مبادرة الشراكة للتحول الرقمي وتهيئة طلبة المنطقة لاختبارات قياس.



حضر الحفل مساعدا مدير التعليم، وعدد من مديري الإدارات وقادة المدارس والمعلمين.