"الريم" تحاضر لمعلمات "موريشيوس" غير الناطقات بالعربية

خلال ندوة "مهارات تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها"

قدّمت أستاذ النقد الأدبي الحديث المشارك في جامعة جدة، الدكتورة الرِّيم مفوّز الفوَّاز، ندوة بعنوان "مهارات تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها"، مساء أمس، في قاعة عبدالرزاق محمد، بمدينة فيكنس، أثناء زيارتها لجزيرة موريشيوس.

حضر الندوة، التي عُقدت برعاية جمعية الهلال الأزرق في موريشيوس، لفيفٌ من المعلمات المهتمات بتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها في موريشيوس، وسط تفاعل واستحسان كبيرين.

يذكر أن جزيرة موريشيوس أصبحت وجهة لكثير من السياح في الآونة الأخيرة؛ لما تمتاز به من مناظر خلابة وشواطئ جميلة، وتنوع واختلاف ثقافاتها.