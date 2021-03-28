هذا ما ينفقه السعوديون على السفر للخارج بعد رفع قيود السفر في مايو 2021

ارتفاع ملحوظ في الإنفاق الداخلي

أشارت مجموعة "الأبحاث والتسويق" في إيرلندا أنه من المتوقع أن يصل سوق السياحة الخارجية السنوي السعودي إلى أكثر من 43 مليار دولار بحلول عام 2025، أي ما يقارب 150 مليار ريال سعودي، علمًا أنه تم إنفاق حوالى 18,7 مليار دولار على السياحة في الخارج في عام 2019 وفقًا لتقرير للبنك المركزي السعودي.

ومع انتشار جائحة كوفيد 19 أظهرت البيانات الرسمية لوزارة السياحة في الأشهر الأخيرة ارتفاعًا كبيرًا في السياحة الداخلية وحجوزات الفنادق، ومع مواسم السياحة في أغلب المدن السعودية.

فقد أظهر استطلاع رأي أجرته شركة "المسافر" للسياحة أن أكثر من 80% من السعوديين يخططون للسفر إلى الخارج في غضون ستة أشهر من رفع قيود السفر بداية من شهر مايو 2021 وحتى شهر نوفمبر 2021.

وذكر تقرير صدر عام 2019 عن شركة الاستشارات العالمية "ماكينزي" أن أكثر من 50%من الإنفاق السعودي على الترفيه والتسلية كان يتم إنفاقه خارج المملكة لكن مع قيود السفر وجائحة كورونا فقد أسهم ذلك في توجيه الإنفاق الترفيهي والسياحي نحو الداخل فيما يعرف بالإنفاق المحلي.