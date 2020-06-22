حالات الوفاة في البرازيل جراء كورونا تتجاوز 50 ألفًا

إجمالي الإصابات المؤكدة يبلغ مليونًا و85038 حالة

قالت وزارة الصحة في البرازيل: إن عدد حالات الوفاة جراء فيروس كورونا في البلاد تجاوز رسميًّا 50 ألف حالة اليوم؛ في حين تجاوز إجمالي عدد حالات الإصابة بالفيروس مليون حالة.

وأضافت الوزارة أن إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بكورونا يبلغ الآن مليونًا و85038 حالة، إضافة إلى 50617 حالة وفاة بزيادة عن 49976 حالة تم تسجيلها يوم السبت.