طلاب جامعة جازان يضعون حداً لحوادث الدهس القاتلة بصبيا

المحافظ يطّلع على التصاميم الهندسية لإنشاء جسور مشاة

استقبل محافظ صبيا منصور بن زيد الداود، ظهر أمس الثلاثاء، بمقر المحافظة عددًا من طلاب وأعضاء هيئة التدريس بكلية الهندسة بجامعة جازان.

وقد اطّلع على التصاميم الهندسية لإنشاء جسور مشاة بالمحافظة للحفاظ على السلامة العامة من الحوادث المميتة اثناء عبور الطرقات والمقدمة من الطلاب.

يأتي ذلك استكمالاً لعدة اجتماعات بشأن الاتفاقية التي وقعت بحضور أمير منطقة جازان محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، ونائب أمير منطقة جازان محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، ما بين محافظة صبيا وجامعة جازان، والتي مثلها مدير الجامعة الدكتور مرعي القحطاني لإنشاء جسور مشاة.

في بداية اللقاء؛ رحب "الداود" بعميد كلية الهندسة بجامعة جازان الدكتور أحمد أبوطالب وأعضاء هيئة التدريس والطلاب المشاركين في المبادرة والتي تعد الأولى من نوعها على مستوى المنطقة.

وتم استعراض تصاميم جسور المشاة من قبل طلاب كلية الهندسة، والتي تظهر الفن المعماري بالمنطقة وتلبي الجانب الاقتصادي.

وأكد محافظ صبيا حرص أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر ونائبه الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز الحريصان على تذليل كل العقبات لتحقيق سبل الراحة للمواطن مع خلق فرص جديدة تسهم في التطوير والتنمية وتطوير المشاريع التنموية في المنطقة.

وحثّ "الداود" على متابعه المشاريع التي تعود بالنفع على أبناء هذا الوطن، وتضاعف لديهم العطاء من خلال المشاركة الفعالة والإيجابية؛ تحقيقاً للرؤية التنموية الشاملة عبر استراتيجية التنمية العمرانية التي تتوافق مع ورؤية المملكة 2030.

وفي نهاية اللقاء؛ كرم محافظ صبيا المشاركين في التصاميم الهندسية لجسور المشاه، بحضور رئيس البلدية بصبيا المهندس هادي دغريري ونائب رئيس المجلس البلدي بصبيا عيسى دريب.