"الأونروا" تشكر المملكة على دعمها السخي لبناء مدرسة ومركز صحي بمخيم عايدة في "بيت لحم"

قالت: المشروع الممول من الصندوق السعودي للتنمية قيمته 4,110,000 دولار

أعربت مديرة شؤون الأونروا في الضفة الغربية من الأراضي الفلسطينية، غوين لويس، عن شكرها للمملكة العربية السعودية على دعمها السخي من خلال الصندوق السعودي للتنمية في بناء مدرسة للبنين ومركز صحي في مخيم عايدة في بيت لحم.

وتفصيلاً، قالت "لويس" خلال افتتاح وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى (الأونروا) اليوم: "إن هذا المشروع الممول من المملكة العربية السعودية من خلال الصندوق السعودي للتنمية التي بلغت قيمته 4,110,000 دولار، هو واحد من بين العديد من المشاريع الأخرى التي تمولها"، مشيرةً بأن تلك المساهمات السخية المقدمة من المملكة تعمل على تمكين الأونروا في تحسين البيئة التعليمية لـ467 طالباً مسجلاً لدى مدرسة عايدة للبنين.

ووفقاً لبيان صادر من الأونروا، فقد مكنت المساهمة الوكالة من إنشاء مركز عايدة الصحي، وهو مبنى مكوّن من أربعة طوابق يضم 25 غرفة بما في ذلك غرف للمرضى المصابين بأمراض مزمنة، وغرف لجراحة الأسنان، ومنطقة مخصصة للأطفال، وغرف لتنظيم الأسرة وغرفتي اجتماعات تخدمان أغراضاً طبية مختلفة، بالإضافة إلى مرافق أخرى مصممة أيضاً لخدمة المرضى ذوي الإعاقة.



وأضاف البيان أنه منذ عام 2013 م، ومن خلال المنح السخية المقدمة من المملكة؛ تم إنشاء وإعادة تأهيل 39 منشأة تابعة للأونروا في الضفة الغربية، بما فيها المدارس والمراكز الصحية.

يُذكر أن المملكة قدمت أكثر من 800 مليون دولار للأونروا، حيث تعد واحدة من أكبر الجهات المانحة والداعمة للوكالة.

