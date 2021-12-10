"الزهراني" يحتفل بزفاف نجله في جدة

احتفل راشد بن علي الزهراني بزفاف نجله سلطان من منسوبي وكالة الأنباء السعودية، على ابنة سعود زنان الزهراني بإحدى قاعات الأفراح بجدة، وذلك وسط حضور نخبة من الإعلاميين والمثقفين والمسؤولين، وبمشاركة من أهالي وأقارب العروسين.

"سبق" تبارك لـ"الزهراني" زفاف نجله، وتتمنى للعروسين حياة سعيدة وموفقة.

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10 ديسمبر 2021 - 6 جمادى الأول 1443 09:54 PM

"الزهراني" يحتفل بزفاف نجله في جدة

صحيفة سبق الإلكترونية

جدة

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احتفل راشد بن علي الزهراني بزفاف نجله سلطان من منسوبي وكالة الأنباء السعودية، على ابنة سعود زنان الزهراني بإحدى قاعات الأفراح بجدة، وذلك وسط حضور نخبة من الإعلاميين والمثقفين والمسؤولين، وبمشاركة من أهالي وأقارب العروسين.

"سبق" تبارك لـ"الزهراني" زفاف نجله، وتتمنى للعروسين حياة سعيدة وموفقة.

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