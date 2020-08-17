الحكومة الأردنية تدين هجمات مليشيا الحوثي الإرهابية على المملكة

مجددةً وقوفها مع المملكة في وجه كل ما يهدد أمنها وأمن شعبها

أدانت الحكومة الأردنية، اليوم، استمرار محاولات مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران لاستهداف أراضي المملكة العربية السعودية، من خلال إطلاق صاروخ بالستي باتجاه المنطقة الجنوبية تمكنت قوات التحالف من اعتراضه وتدميره.

وأكد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية السفير ضيف الله الفايز، استنكار بلاده ورفضها هذا الهجوم الإرهابي الجبان، مجدداً وقوف الأردن بالمطلق إلى جانب المملكة العربية السعودية ووقوفها معها في وجه كل ما يهدد أمنها وأمن شعبها.

كما أكد مجدداً في بيان صحفي، أن أمن المملكتين واحد لا يتجزأ، وأن أي تهديد لأمن المملكة العربية السعودية هو تهديد لأمن واستقرار المنطقة بأكملها، مشيداً بقدرات قوات التحالف العربي ونجاحها بالتصدي لهذه الهجمات واعتراض الصاروخ وتدميره.