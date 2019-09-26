هزة أرضية قوية تضرب إسطنبول وتقطع الاتصالات عنها

تعرضت في وقت سابق لهزة قوتها 4.6 على مقياس ريختر

أكد شهود لوكالة "رويترز" تعرض مدينة إسطنبول التركية لهزة أرضية قوية، اليوم الخميس، بعد أن كانت المدينة تعرضت لهزة قوتها 4.6 على مقياس ريختر يوم الثلاثاء المنصرم.

وأفادت تقارير بانقطاع الاتصالات في المدينة.

وقالت إدارة الكوارث والطوارئ التركية: قوة زلزال إسطنبول بلغت 5.8 درجة بمقياس ريختر.