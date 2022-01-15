بالفيديو.. بعد 97 يومًا في "غيبوبة كورونا".. الإعلامي خالد عكاش يفيق ويقول: "ما حصل ليس بهيِّن"

يعاني فشلاً كلويًّا وبحاجة لمتبرع يُنهي معاناته

وجَّه الإعلامي السعودي خالد عكاش العنزي نصيحة بعد إفاقته من غيبوبة دامت 97 يومًا، كان سببها إصابته بفيروس كورونا، مناشدًا الجميع الأخذ بالإجراءات الاحترازية، والمسارعة بأخذ اللقاحات، واتباع التعليمات كافة.. مشيرًا إلى أن "ما حصل له ليس بهيِّن".

جاء ذلك في مقطع فيديو، بثه تجمُّع الرياض الصحي الثاني، تضمَّن "نصيحة للإعلامي خالد عكاش العنزي"، أشار فيها إلى معاناته بسبب فيروس كورونا؛ إذ أدخله المستشفى لمدة 97 يومًا وهو في غيبوبة، مستذكرًا الأعراض النفسية التي تعرضت لها أسرته وأبناؤه خلال فترة الغيبوبة التي لم يشعر بها.

وطالب "العنزي" كل من يشاهد المقطع بأن يبادر إلى أخذ اللقاح، وألا يتأخر في ذلك، لافتًا إلى أن "ما حصل له قد يحصل لكل من تهاون وتأخر في أخذ اللقاح، وخالف تعليمات الجهات المختصة الرسمية".

ويعاني الزميل "خالد عكاش" فشلاً كلويًّا، وهو بحاجة ماسة لمتبرع بكلية؛ وناشد عبر منبر "سبق" تفريج كربته، ومساعدته في إنهاء معاناته مع الغسيل الكلوي.