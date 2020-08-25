فيديو تقشعر له الأبدان: حية "أناكوندا" تحاول ابتلاع تمساح "قاطور" ضخم

معلقون قالوا إنه مشهد من الكوابيس.. وآخرون رفضوا تدخُّل السكان في المعركة

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي شريط فيديو، تقشعر له الأبدان، حين التفَّت حية أناكوندا ضخمة على تمساح أمريكي "قاطور" في البرازيل محاولة تكسير أضلاعه، وابتلاعه، لكن شيئًا مفاجئًا حدث، وأنقذ التمساح من مصيره المظلم.

وتفصيلاً، حدثت الواقعة في ضاحية بونتا نيجرا بمدينة ماناوس، عاصمة ولاية الأمازون شمالي البرازيل، يوم 7 أغسطس الجاري، حين تمكنت حية أناكوندا ضخمة، يبلغ طولها أكثر من مترين، من الالتفاف على تمساح بأحد المجاري المائية في غابة قريبة من مجمع سكني، حسب موقع "إن. دي. تي. في" الإخباري الهندي.

ويُظهر شريط الفيديو المرعب الحية وهي ملتفة على التمساح، بينما يقوم بعض سكان المنطقة بجرها بحبل.

وحسب موقع " Portal Marcos Santos " الإخباري، يبدو أن بعض سكان المنطقة تدخَّل محاولاً فك قبضة الحية المميتة على التمساح؛ ولهذا استخدموا الحبل، وربطوه حول جسد الأناكوندا.

وينقل موقع " Socientifica " الإخباري عن ديرناندو ريس، وهو من سكان المجمع السكني، أنه كان في طريقه إلى المنزل عندما وجد الحية ملتفة على التمساح، بينما يجرها بعض السكان. وفي النهاية نجح السكان في فصل الأناكوندا عن التمساح، وبسرعة غادر التمساح والحية إلى الغابة القريبة.

وعقب نشر الفيديو على مواقع التواصل اعتبر كثيرون أنه مشهد من الكوابيس، فيما رفض آخرون تدخُّل سكان المنطقة، وعدم ترك المعركة تأخذ مجراها الطبيعي حتى النهاية؛ لنعرف من ينتصر فيها.





ويسأل أحد مستخدمي "تويتر": "لماذا يتدخل هؤلاء الناس في الطبيعة؟"، بينما يقول آخر: "لا يعلم هؤلاء الناس ضرورة احترام السلسلة الغذائية في حياتنا".