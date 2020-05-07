مكة تحاصر "كورونا".. 97 ألف سلة غذائية و4عيادات متنقلة و24مبادرة

بإشراف مركز التنمية .. 40 جمعية تستنفر لمواجهة الفيروس في 36 يومًا

خففت أربعون جمعية خيرية في مكة المكرمة من الآثار المنعكسة على المواطنين والمقيمين المتضررين من جائحة كورونا في أحياء وقرى مكة المكرمة من خلال دعمهم بنحو 97 ألف سلة غذائية تجاوزت قيمتها 20 مليون ريال ضمن المرحلة الأولى من مبادرة (غذاؤنا واحد) التي أطلقتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وذلك خلال 36 يومًا ماضية فقط.

وتفصيلاً، تقاطرت مساعدات الجمعيات الخيرية والتي يشرف عليها مركز التنمية الاجتماعية في مكة على بيوت المحتاجين والمتعففين في كل الأحياء والقرى والهجر في قوالب متنوعة ومتعددة لتطرق تلك المساعدات أبواب المستفيدين والمعوزين في نطاق مكة المكرمة وضواحيها بمساعدات تنوعت ما بين غذائية وطبية وغيرها من المساعدات الأخرى.

واستنفرت جمعيات مكة الخيرية في وقت مبكر جهودها وخبراتها في العمل الخيري بسد الثغرات التي خلفتها الجائحة على الأيتام والأرامل والمحتاجين، بالإضافة إلى الأسر التي ترتبط أعمالها بالأجور اليومية التي أوقفتها ظروف الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، لإسنادها بما تحتاج إليه من عناية ورعاية خلال الأزمة التي تزامنت مع دخول شهر رمضان المبارك.

وقدمت جمعيات مكة الخيرية "سلال غذائية" يصل عدده إلى 97,471 سلة غذائية، إضافة إلى وجبات ساخنة بلغ عددها 798,530 وجبة، كما تم تقديم عددٍ من الوجبات الجافة بعدد 21,059 وجبة، كما قدمت سلال إفطار يصل عددها 13,291 سلة، وكذلك وجبات الإفطار التي تجاوزت 83 ألف وجبة، و10500 وجبة سحور.

وضمن مساعداتها العينية وزعت الجمعيات على مستفيديها أكثر من مليون ونصف المليون عبوة مياه صحية، و1780 جالون مياه، وعدد 505 صهريج مياه في المناطق التي تصل إليها المياه، كما تجاوز عدد التمور الموزعة 138 ألف عبوة، إضافة إلى 17127 مساعدة من الخضراوات المتنوعة، وأكثر من 743 ألف رغيف خبز.

وسيرت الجمعيات عدد 4 عيادات متنقلة لعلاج المرضى الذين لا يجدون سبيلاً للذهاب إلى المستشفيات والمراكز الصحية، كما ساعدت المرضى في عدد 251 غسيل كلوي، ورفد المرضى المحتاجين بـ1250 من المواد الصحية المتنوعة، إضافة إلى تعقيم 58 منزلاً بأحدث المعقمات التي تضمن إزالة كل ما يمكن أن يتسبب في نشر الأمراض وانتقالها في محيط تلك المنازل.

ومن خلال البطاقات الشرائية وصل عددها 3,527 بطاقة، مكنت جمعيات مكة الخيرية مستفيديها من شراء احتياجاتهم ومستلزماتهم بطريقة تتناسب مع رغباتهم وتحفظ كرامتهم، بالإضافة إلى إعانتهم بعدد 6,211 من الدقيق، و240 كيسًا من الأرز، وأكثر من 4 آلاف مساعدة باللحوم، وعدد 4840 مساعدة بالدجاج، كما تم دعمهم بأكثر من 2500 عبوة لبن، و 12 ألف عبوة عصير، وستة عشر جهازًا كهربائيًا.