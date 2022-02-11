المؤتمر السادس للدوار واضطرابات السمع بتخصصي الدمام

بالتعاون مع الجمعية السعودية للأنف والأذن والحنجرة غدًا

ينظم مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام بالتعاون مع الجمعية السعودية للأنف والأذن والحنجرة، غدًا، فعاليات المؤتمر السادس للدوار واضطرابات السمع، بمشاركة 27 متحدثًا من داخل المملكة وخارجها، وذلك بفندق مريديان الخبر.



وأوضح رئيس المؤتمر الدكتور مساعد الزهراني، أن المؤتمر الذي يستمر يومين سيناقش من خلال 30 محاضرة و6 ورش عمل، مستجدات الدوار بدءًا من التشخيص إلى الفحوصات والعلاج، وستتناول اضطرابات السمع وزراعة القوقعة، وطرق التشخيص ووسائل التأهيل لفاقدي السمع، وبرمجة وتحديثات جهاز زراعة القوقعة الخارجي ودعم الأجهزة المقترنة بالهاتف المحمول والسماعات الهوائية "بلوتوث".



كما سيتم طرح مبادرة المستشفيات التخصصية بوزارة الصحة عن إرشادات الممارسة السريرية لزراعة القوقعة التي نشرت في المجلة الطبية السعودية وإمكانية تعميمها على مراكز زراعة القوقعة بالمملكة.

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يذكر أن المؤتمر يحظى بمشاركة 12 متحدثًا من خارج المملكة يمثلون عددًا من الدول ‏من بينها الكويت ومصر والولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا والبرازيل والدنمارك وهولندا، في حين يبلغ عدد الساعات المعتمدة للمؤتمر ٢٣ ساعة معتمدة.