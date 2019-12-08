ورشة عن الخطة البحثية الاستراتيجية بالجامعة الإسلامية

بمشاركة أكثر من 100 عضو من هيئة التدريس

نظمت عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، الأحد، في قاعة السلام، ورشة عمل عن الخطة البحثية الاستراتيجية، أدارها عميد البحث العلمي، الدكتور صالح العمري.

جاء ذلك، بحضور مدير الجامعة المكلف الدكتور عبدالله بن محمد العتيبي، ووكلاء الجامعة وعمداء الكليات ورؤساء الأقسام، بمشاركة أكثر من 100 عضو من أعضاء هيئة التدريس.

وافتتح الورشة الدكتور "العتيبي" بكلمة رحب فيها بالحضور، منوهاً بجهود الجامعة في تطوير خططها الاستراتيجية وتعزيز أهمية البحوث العلمية.

الجامعة الإسلامية

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08 ديسمبر 2019 - 11 ربيع الآخر 1441 04:55 PM

بمشاركة أكثر من 100 عضو من هيئة التدريس

ورشة عن الخطة البحثية الاستراتيجية بالجامعة الإسلامية

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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نظمت عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، الأحد، في قاعة السلام، ورشة عمل عن الخطة البحثية الاستراتيجية، أدارها عميد البحث العلمي، الدكتور صالح العمري.

جاء ذلك، بحضور مدير الجامعة المكلف الدكتور عبدالله بن محمد العتيبي، ووكلاء الجامعة وعمداء الكليات ورؤساء الأقسام، بمشاركة أكثر من 100 عضو من أعضاء هيئة التدريس.

وافتتح الورشة الدكتور "العتيبي" بكلمة رحب فيها بالحضور، منوهاً بجهود الجامعة في تطوير خططها الاستراتيجية وتعزيز أهمية البحوث العلمية.

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الجامعة الإسلامية

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