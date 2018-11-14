استقالة وزير الدفاع الإسرائيلي احتجاجاً على وقف التصعيد في غزة

رفض مساعي التوصل إلى هدنة طويلة مع "حماس"

استقال وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان اليوم الأربعاء؛ احتجاجاً على قبول هدنة لإنهاء يومين من القتال مع فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.

ووصف "ليبرمان" في قراره الذي يصير سارياً بعد 48 ساعة على تقديم الاستقالة المكتوبة، الاتفاق الذي جرى بوساطة مصرية أمس، ووافقت عليه "حماس" بأنه "استسلام للإرهاب"، على حد قوله.

ورفض الوزير المستقيل مساعي التوصل لهدنة طويلة الأجل مع "حماس".