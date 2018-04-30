انطلاق فعاليات جائزة المنطقة الشرقية للسائق المثالي ..غدًا

في محافظات: النعيرية والقرية العليا وحفر الباطن

تنطلق غدًا الثلاثاء، فعاليات جائزة المنطقة الشرقية للسائق المثالي، في محافظات: النعيرية، والقرية العليا، وحفر الباطن، متضمنة في بدايتها لقاءات تعريفية عن الجائزة مع مسؤولي الجهات الحكومية والخاصة، بهدف تفعيل منافساتها للأفراد والجهات، ونشر التوعية والتثقيف، بمجال السلامة المرورية .

وأوضح الأمين العام للجنة السلامة المرورية بالشرقية، الأمين العام للجائزة، عبدالله الراجحي، انطلاق المنافسات في ست محافظات بالشرقية، منذ بدايتها، فيما ستبدأ غدًا الثلاثاء، بمحافظتي: النعيرية، والقرية العليا، وبعد غدٍ الأربعاء، بمحافظة حفر الباطن، بإشراف محافظو المحافظات الثلاث، وحضور مسؤولي الجهات الحكومية والخاصة؛ للعمل جميعًا على الحد من الحوادث المرورية.

وأشار "الراجحي" إلى أهمية التعاون والتكامل بين مختلف الجهات للتوعية والتثقيف عن الأنظمة المرورية والالتزام بها مما سيساهم في انخفاض حوادث المركبات بمختلف مدن المنطقة ومحافظاتها.

ولفت إلى أن التسجيل في الجائزة مازال مستمرًا حتى نهاية شهر رمضان المبارك، للراغبين من خلال الموقع الإلكتروني، حيث تتواجد معلوماتها في وسائل التواصل الاجتماعي كافة، بشكل يومي بكل ماله علاقة بالجائزة، أو السلامة المرورية؛ لرفع الوعي لدى جميع شرائح المجتمع.