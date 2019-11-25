راشد الماجد لـ"سبق": نعم نعم هذا الهلال.. ونفتخر بزعيم آسيا

وعدهم بعمل آخر يليق بالإنجاز الوطني

قدَّم الفنان راشد الماجد التهنئة للإدارة والأجهزة الفنية واللاعبين وجماهير نادي الهلال بشكل خاص، وللرياضيين السعوديين بشكل عام؛ بمناسبة حصول الهلال على لقب دوري أبطال آسيا للمرة السابعة في تاريخه على حساب أوروا الياباني مساء أمس الأحد (بنتيجة الذهاب والإياب).

وقال الماجد في تصريح إلى "سبق": "الهلال حقق إنجازًا كبيرًا ومستحقًّا، ويُسجَّل باسم الوطن قبل أن يُسجَّل باسم الهلال، ونحن نفتخر بزعيم آسيا وكبيرها".

ووعد الماجد بعمل فني يليق بهذا الإنجاز، وذلك بعد نجاح أغنيته الشهيرة "هذا الهلال" بمشاركة الفنان ماجد المهندس.