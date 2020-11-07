في 24 ساعة.. لبنان تسجِّل 1769 إصابة جديدة بكورونا و13 وفاة

إجمالي الإصابات بلغ 93097 والوفيات 713 شخصًا

سجّلت لبنان 1769 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية؛ ليرتفع عدد الإصابات فيها إلى 93097 إصابة.

وذكرت وزارة الصحة العامة في لبنان اليوم أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 50384، فيما وصل مجموع الوفيات إلى 713 حالة بعد تسجيل 13 حالة وفاة.