في 24 ساعة.. لبنان تسجِّل 1769 إصابة جديدة بكورونا و13 وفاة

إجمالي الإصابات بلغ 93097 والوفيات 713 شخصًا

سجّلت لبنان 1769 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية؛ ليرتفع عدد الإصابات فيها إلى 93097 إصابة.

وذكرت وزارة الصحة العامة في لبنان اليوم أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 50384، فيما وصل مجموع الوفيات إلى 713 حالة بعد تسجيل 13 حالة وفاة.

فيروس كورونا الجديد لبنان

2

07 نوفمبر 2020 - 21 ربيع الأول 1442 11:11 PM

إجمالي الإصابات بلغ 93097 والوفيات 713 شخصًا

في 24 ساعة.. لبنان تسجِّل 1769 إصابة جديدة بكورونا و13 وفاة

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

0 247

سجّلت لبنان 1769 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية؛ ليرتفع عدد الإصابات فيها إلى 93097 إصابة.

وذكرت وزارة الصحة العامة في لبنان اليوم أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 50384، فيما وصل مجموع الوفيات إلى 713 حالة بعد تسجيل 13 حالة وفاة.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

فيروس كورونا الجديد لبنان

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020