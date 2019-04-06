شعبة الإعلام الحربي: الجيش الليبي يحكم قبضته على مطار طرابلس الدولي

حظر تحليق الطائرات الحربية غرب البلاد لكونها منطقة عمليات عسكرية

أفادت شعبة الإعلام الحربي، التابعة للجيش الليبي، بأن الجيش الوطني الليبي أصبح يسيطر على مطار طرابلس الدولي بشكل كامل.

كما أعلن الجيش الوطني الليبي، بقيادة المشير خليفة حفتر، اليوم السبت، المنطقة الغربية من البلاد منطقة عمليات عسكرية.

ووفقًا لسكاي نيوز أكد الجيش الليبي، حظر تحليق الطائرات الحربية غرب البلاد، كونها منطقة عمليات عسكرية، مهددًا بضرب أي مطار تقلع منه هذه الطائرات.

وقد أعلن الجيش الليبي، في وقت سابق، اليوم السبت، عن وصول تعزيزات إضافية لدعم العملية العسكرية التي أطلقها، باتجاه طرابلس تحت اسم "طوفان الكرامة".

ودعت "شعبة الإعلام الحربي" سكان العاصمة طرابلس للابتعاد عن مناطق الاشتباكات.

وأمر قائد الجيش الوطني الليبي خليفة حفتر، يوم الخميس الماضي، قواته بالتقدم إلى العاصمة الليبية طرابلس لتحريرها من "المليشيات" المسلحة.

وطالب "حفتر" في تسجيل صوتي، سكان طرابلس "بإلقاء السلاح ورفع الراية البيضاء لضمان سلامتهم"، موجهًا قواته بعدم رفع السلاح في وجه من يؤثر المواجهة.

وأعلن رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، مساء الأربعاء الماضي، حالة "النفير العام" لقوات الجيش والشرطة، إثر رصد تحركات لقوات حفتر، قرب طرابلس.

وطالب السراج، بصفته القائد الأعلى للجيش، قواته، بـ"الاستعداد والتصدي لأية تهديدات تستهدف زعزعة الأمن في أية منطقة، سواء من تنظيمات إرهابية أو إجرامية أو مجموعات مارقة خارجة عن القانون أو مرتزقة أو من يهدد أمن أي مدينة ليبية".

