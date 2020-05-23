في المملكة.. معدل فحوصات كورونا اليومية 17.558 والإجمالي 684.615

"العبدالعالي": التزام السلوكيات الصحية الصحيحة يقلل خطر العدوى

أكد المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، أن اعداد الفحوص المخبرية لكشف فيروس كورونا ستتضاعف في الفترات المقبلة.

وقال: المملكة تختار الوصول إلى الحالات واكتشافها بشكل مبكّر لإعطائها الفرصة المناسبة لنيل الرعاية الصحية المناسبة واتخاذ الإجراءات الاحترازية الوقائية.

وأضاف: عدد الفحوصات اليومية 17.558 والإجمالي بلغ 684.615 فحصاً.

وأردف: لم يتم التوصل إلى علاج أو لقاح لهذا الفيروس، وعلينا التقيد بالسلوكيات الصحية؛ حتى نستطيع تقليل مخاطر انتقاله.

وتابع: لا نريد الخوف الزائد عن الحد، ولا نريد التساهل والتهاون، وعلينا دائماً اتباع السلوكيات الصحية التي تجعلنا في مأمن.