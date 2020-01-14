مكة.. سكان الحي الجنوبي بالحسينية يشكون من انقطاع الكهرباء 15 ساعة

قالوا إنهم تابعوا مع قسم الشكاوي دون فائدة

شكا عدد من سكان الحي الجنوبي بالحسينية بمكة المكرمة، من انقطاع الكهرباء عن منازلهم بسبب عطل مفاجئ لم يتم إصلاحه إلا بعد أكثر من 15 ساعة قضوها تحت جنح الظلام الدامس ليلة أمس.

وقال الأهالي في شكوى تلقتها "سبق": منذ ظهر أمس الاثنين والكهرباء منقطعة عن الحي الجنوبي بالحسينية بمكة المكرمة المعروف بحي الدعود، فيما لم يتم إعادة التيار إلا مع ساعات الفجر الأولى اليوم الثلاثاء، لافتين إلى أنهم تابعوا مع قسم الشكاوي على الخط 933 ولكن دون فائدة.

وأشار الأهالي إلى أن الشركة وفّرت مولدًا متنقلاً عبارة عن سيارة متحركة، وظلّت مركونة في الحي دون أن تعمل لساعات طويلة، ولم يتم إيصال التيار الكهربائي للمنازل ما تسبب ذلك في تلف بعض من المواد الغذائية والأجهزة الكهربائية، نظير الانقطاع المتواصل عن الحي الذي يكتظ بالسكان.

وطالب الأهالي الشركة السعودية للكهرباء، بضرورة تدارك الخطأ مستقبلاً لضمان عدم تكراره، وإنهاء معاناتهم مع انقطاع التيار الكهربائي المتواصل عن حيّهم.