أرقام جديدة لـ "كورونا" من فلسطين والمغرب والسودان

تطورات في أعداد المصابين وحالات الوفاة والمتماثلين للشفاء

سجلت فلسطين خلال الـ 24 ساعة الماضية، 306 إصابات مؤكدة بفيروس كورونا المستجد.

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 4402 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 23 حالة وفاة، مشيرةً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 668 حالة.

من ناحية أخرى، سجل المغرب خلال الـ 24 ساعة الماضية، 186 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، وحالتَي وفاة .

وأفادت وزارة الصحة المغربية، اليوم، بأن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 14.565 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 239 حالة وفاة.

وأوضحت أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 10.281 حالة.

إلى ذلك، سجل السودان خلال الـ 24 ساعة الماضية، 127 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، وثماني حالات وفاة.

وأفادت وزارة الصحة السودانية، اليوم، بأن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 9.894 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 616 حالة وفاة، مشيرةً إلى إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء التي بلغت 4899 حالة.