"الصحة الروسية": يجب تطعيم 10 ملايين طفل ضد كورونا في غضون 6 أشهر

عمدة موسكو قال إن أعداد الإصابات اليومية ارتفعت 5 أضعاف خلال أسبوعَيْن

أعلن ألكسندر غينتسبورغ، مدير مركز أبحاث "غاماليا" الروسي لعلم الأوبئة والأحياء الدقيقة التابع لوزارة الصحة الروسية، أمس الثلاثاء أن الأطفال بحاجة إلى التطعيم ضد فيروس كورونا، ومن المستحسن تطعيم 10 ملايين يافع في غضون ستة أشهر لحمايتهم من المرض الشديد، وفقًا لـ"سبوتنيك".

وتفصيلاً، قال غينتسبورغ في مقابلة على قناة "روسيا 24" التلفزيونية: "بناء على المتطلبات العلمية، والممارسة الكاملة لاستخدام اللقاح للوقاية في كل من بلدنا، وفي العالم، يُفضَّل أن يتم تطعيم ما لا يقل عن 10 ملايين من أطفالنا الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و17 عامًا باللقاح المتاح في غضون ستة أشهر، وتأمينهم من الحالات الشديدة المحتملة من جراء كوفيد-19".

وأشار إلى أنه من الضروري للغاية تطعيم الأطفال، موضحًا أن وزارة الصحة الروسية لديها الفرصة لزيادة طلب الدولة للدواء بشكل كبير، في حين كان هناك عدد قليل من الطلبات؛ إذ لا يمكن لأحد التنبؤ بالطلب.

وتشهد روسيا منذ مطلع العام الحالي زيادة خطيرة في أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد من جراء تفشي السلالة الجديدة من الفيروس "أوميكرون"؛ إذ أعلن مقر عمليات مكافحة فيروس كورونا المستجد في روسيا في وقت سابق من اليوم تسجيل أكثر من 67.8 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد خلال 24 ساعة، فيما سجلت 681 حالة وفاة جديدة من جراء الإصابة بالفيروس.

وأعلن ميخائيل موراشكو، وزير الصحة الروسي، أمس الثلاثاء أن أكثر من 81 ألف أستاذ ومعلم ومقيم شاركوا في تقديم الرعاية الطبية لمرضى فيروس كورونا المستجد، وهذا ضروري لتعويض النقص في العاملين في نظام الرعاية الصحية بعد ظهور سلالة "أوميكرون" المتحورة من فيروس كورونا.

بدوره، قال سيرغي سوبيانين، عمدة العاصمة الروسية موسكو، إن أعداد الإصابات اليومية بفيروس كورونا "كوفيد- 19" ارتفعت نحو خمسة أضعاف خلال أسبوعين، لافتًا إلى أن الوضع الوبائي مستمر في التطور.

وأكد صندوق الاستثمار المباشر الروسي، ومركز أبحاث "غاماليا" التابع لوزارة الصحة الروسية، يوم الخميس الماضي أن لقاح "سبوتنيك لايت"، باعتباره لقاحًا معززًا، يعمل على زيادة نشاط التحييد الفيروسي ضد سلالة "أوميكرون" بشكل كبير.

وأعلنت الوكالة الفيدرالية الروسية للطب الحيوي الثلاثاء الماضي تسجيل أول نظام اختبار للكشف عن سلالة "أوميكرون" المتحورة من فيروس كورونا في روسيا.