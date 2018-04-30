600 شاشة ضخمة وصالات للأطفال.. هذا ما ستقدمه "فوكس سينما" في السعودية

عبر خيارات متنوعة تلبي الأذواق كافة وبتكلفة تصل لمليارَيْ ريال

من المنتظر أن تتيح سلسلة "فوكس سينما Vox Cinemas " في الرياض بارك مجموعة من الخيارات المتنوعة لهواة مشاهدة الأفلام السينمائية في تجربة فريدة من نوعها.

وكانت السلسلة التابعة لمجموعة "ماجد الفطيم" الإماراتية قد أعلنت عزمها افتتاح 600 شاشة عرض سينمائي في السعودية باستثمارات تصل إلى مليارَي ريال؛ لتلبية الطلب المتزايد على دور السينما؛ وهو ما قد يسهم في تقليل أسعار التذاكر، أو ثبات أسعارها.

خيارات متنوعة

وستقدم "فوكس سينما" لروادها خيارات متنوعة عبر أربع شاشات عرض سينمائي مجهزة لتقنية 3D ، تقع ضمن أكبر مركز ماجيك بلانيت للعائلات في المنطقة، من بينها صالتان للأطفال، وأخريان بتقنية "IMAX"؛ لتلبية الأذواق كافة، ورغبات واهتمامات جمهور وعشاق السينما في السعودية.

صالات الأطفال "كيدز"

لن يزعجك طفلك بطلبه دخول السينما برفقتك؛ فعشاق الأفلام الصغار سيكون لهم مكان داخل "فوكس سينما" عبر تخصيص صالتَين للأطفال. وتعد سينما "كيدز" أول تجربة سينمائية في المنطقة مخصصة للأطفال.

وخصصت "فوكس سينما" مقاعد مريحة وملونة للأطفال، وصالات بألوان زاهية، وأفلامًا عائلية، ورسومًا متحركة مناسبة للصغار؛ لتجربة لا تنسى.

صالات "IMAX"

احذر؛ فقد تبتلعك الشاشة الضخمة التي يصل طولها إلى 13 مترًا تقريبًا، بينما يبلغ عرضها نحو 24 مترًا. وهي التجربة التي تمكنك من الانغماس داخل الفيلم بكل حواسك.

وعبر نظام صوتي، يتكون من 12 قناة صوتية، وجهازَي عرض بدقة 4K ، يقدمان صورًا أكثر وضوحًا، وأكثر سطوعًا، ستكون أمام تجربة جديدة كليًّا في المشاهدة، وقفزة كبيرة للأمام في تكنولوجيا العرض السينمائي.

الأفلام المنتظرة

ومن المتوقع بدء "فوكس سينما" عرض بعض أشهر وأحدث الأفلام الأمريكية، التي حققت أرباحًا ضخمة في شباك التذاكر الأمريكي والعالمي، ومن بين هذه الأفلام: Rampage،Black Panther، Avengers: Infinity War، Ferdinand.