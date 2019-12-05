"الأخضر" يسعى لتجاوز قطر.. وقمة تجمع العراق بالبحرين

في مباراتَيْ نصف نهائي "خليجي 24"

يشهد الدور نصف النهائي من "خليجي 24" في كرة القدم اليوم مواجهة نارية بين السعودية وقطر على ملعب الجنوب في الوكرة عند الثامنة مساء.

وتأهلت السعودية بوصفها بطلة للمجموعة الثانية بـ6 نقاط، وقطر بوصفها وصيفة لـ"الأولى" بـ6 نقاط.

وتبرز المواجهة بين قطر بطلة آسيا والسعودية الساعية إلى إحراز لقبها الخليجي الرابع، وستكون ثأرية للثانية التي خسرت أمام العنابي بهدفين في كأس آسيا مطلع العام الحالي في طريق الأخير إلى إحراز اللقب القاري.

أما اللقاء الأخير بين المنتخبين على المستوى الخليجي فكان في الرياض في ديسمبر 2014، وتحديدًا في نهائي "خليجي 22"، وحققت قطر الفوز 2-1، واللقب للمرة الثالثة.

واستهل المنتخبان القطري والسعودي مشوارَيْهما في البطولة بالخسارة، الأول أمام العراق، والثاني أمام الكويت، قبل أن يستعيدا توازنهما في الجولتين الثانية والثالثة، ويضمنان التأهل إلى المربع الذهبي.

ويعول مدرب قطر، الإسباني فيليكس سانشيز، على الثالوث الخطير المكون من الجناحين أكرم عفيف أفضل لاعب في آسيا 2019، وحسن الهيدوس، ومعهما المعز علي.

وفي المقابل، يتطلع الأخضر إلى بلوغ النهائي للمرة الخامسة بعد الأعوام 1974 و2009 و2010 و2014، ومن ثم البحث عن اللقب الرابع في تاريخه.

ويعتمد السعوديون على سلمان الفرج وياسر الشهراني وعبدالله عطيف وهتان باهبري، إلى جانب صاحب المهارات العالية عبد الفتاح عسيري.

ولم يشارك لاعبا الهلال سالم الدوسري وسلمان الفرج في التدريبات بداعي الإصابة.

ويسعى المنتخب السعودي إلى مواصلة تفوقه التاريخي على قطر؛ إذ سبق للطرفين أن تقابلا 39 مرة في مختلف البطولات والمنافسات الرسمية والمباريات الودية، وفاز «الأخضر» في 17 مباراة، مقابل 7 انتصارات لـ«العنابي»، فيما فرض التعادل نفسه على 15 لقاء.

العراق – البحرين

يحتضن ملعب عبد الله بن خليفة بنادي الدحيل مواجهة من العيار الثقيل، تجمع بين منتخبَي العراق والبحرين اليوم الخميس في نصف نهائي كأس الخليج المقامة حاليًا في قطر.