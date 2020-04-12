بكين تقرر عودة طلاب المدارس التي أغلقت بسبب كورونا

لطلاب المرحلتين الثانوية والإعدادية بدءًا من 27 أبريل الجاري

أعلن المتحدث باسم لجنة التعليم ببلدية بكين، أن مدارس العاصمة التي أُغلقت بسبب انتشار فيروس كورونا، ستفتح أبوابها أمام طلاب المرحلتين الثانوية والإعدادية.

ونقل التلفزيون المركزي الصيني عن المتحدث قوله في مؤتمر صحفي، اليوم الأحد، إن من المقرر أن يعود طلاب المرحلة الثانوية إلى المدارس يوم 27 أبريل؛ بينما سيعود طلاب المرحلة الإعدادية يوم 11 مايو.

وبحسب "رويترز"، تشير الإحصائيات والأرقام إلى أن الصين تمكنت من السيطرة على انتشار فيروس كورونا؛ حيث أعلنت سلطات مقاطعة هوباي، أول بؤرة تفشٍّ لوباء فيروس كورونا "كوفيد-19"، عدم تسجيل حالات وفاة جديدة أو إصابات.