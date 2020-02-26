الهلال: "العضلة" تبعد الحافظ عن مواجهة التعاون

أبعدت العضلة الخلفية، عبدالله الحافظ لاعب خط دفاع فريق الهلال عن التدريب الأخير للفريق استعداداً لملاقاة فريق التعاون مساء الغد في الجولة العشرين من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين وبالتالي بات من المؤكد غيابه عن المباراة.

وكان فريق الهلال قد اختتم تحضيراته بمران ركز فيه رازفان مدرب الفريق على الجوانب الفنية والتكتيكية قبل أن يختتمه بمناورة على جزء من الملعب.

الهلال عبدالله الحافظ

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26 فبراير 2020 - 2 رجب 1441 08:42 PM

الهلال: "العضلة" تبعد الحافظ عن مواجهة التعاون

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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أبعدت العضلة الخلفية، عبدالله الحافظ لاعب خط دفاع فريق الهلال عن التدريب الأخير للفريق استعداداً لملاقاة فريق التعاون مساء الغد في الجولة العشرين من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين وبالتالي بات من المؤكد غيابه عن المباراة.

وكان فريق الهلال قد اختتم تحضيراته بمران ركز فيه رازفان مدرب الفريق على الجوانب الفنية والتكتيكية قبل أن يختتمه بمناورة على جزء من الملعب.

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