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يطرأ ارتفاعٌ تدريجي في الحرارة مع بقاء الأجواء باردة ليلاً على معظم المناطق

خبير طقس يتوقّع انكسار حدة الموجة الباردة التي شهدتها المملكة الإثنين المقبل

توقّع خبير الطقس والمناخ والناشط البيئي عبدالعزيز بن محمد الحصيني، أن تبدأ موجة البرد القوية التي شهدتها معظم مناطق المملكة، بانكسار حدتها الإثنين المقبل الموافق 1443/6/21هـ، وأن يطرأ ارتفاعٌ تدريجي في الحرارة مع بقاء الأجواء باردة في الليل والصباح الباكر على معظم المناطق، وتعود الحرارة الى ما كانت عليه قبل تقدُّم هذه الموجة.