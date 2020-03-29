مستشفيات "سليمان الحبيب" توفر اللقاحات الموسمية وتطعيمات الأطفال بالمنزل

لتجنيبهم الوجود وسط التجمعات ضمن التدابير الاحترازية للحد من انتشار "كورونا"

أطلقت مجموعة الدكتور سليمان الحبيب، خدمة توفير لقاحات الأطفال واللقاحات الموسمية في المنزل، إلى جانب تقديم عديدٍ من خدمات الرعاية الصحية المنزلية للمرضى، في إطار جهودها لتيسير وصول خدماتها للمراجعين، وتجنيبهم الوجود وسط التجمعات التي منعتها التدابير الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وتركّز هذه الخدمة على تقديم التطعيمات المطلوبة للأطفال بمنازلهم، والتذكير بمواعيد التطعيمات الأخرى مع شرح نوعية التطعيم وما يمكن حدوثه بعد أخذه. إذ أن لهذه التطعيمات وأخذها في وقتها المحدّد أهمية بالغة في تقوية جهاز المناعة لدى الأطفال وضمان سلامتهم وحمايتهم من الأمراض المعدية ومضاعفاتها الخطيرة.. كما أن تأخير أخذ اللقاح قد يعرّض الطفل لخطر الإصابة بالأمراض المزمنة.

يأتي هذا من أجل الوصول إلى مجتمع صحي معافى وخالٍ من الأمراض، بإذن الله، كما توفر المجموعة الخدمات الطبية المنزلية من خلال فريق طبي متكامل لديه الخبرة والمهارة في التعامل مع المصابين بالأمراض المزمنة؛ كالسكري والضغط والربو وأمراض القلب، وكذلك مشكلات التهابات المفاصل وجروح السكري وتقرحات الفراش السريرية والعناية بالقدم السكرية والطب الوقائي، إضافة إلى تقديم الدعم لعلاج المرضى صحياً في منازلهم من خلال عديد من الخدمات التي تشمل: إعطاء الحقن والأدوية بكل أنواعها والمحاليل الوريدية، تضميد الجروح، قياس العلامات الحيوية؛ كالنبض والضغط والحرارة والتنفس، علاوة على تقديم خدمات التثقيف الصحي والتوعية للمرضى وأسرهم.

ولم تقتصر الخطوات الاحترازية التي أخذتها المجموعة على ما سبق، إذ قامت أيضاً بإطلاق خدمة "الحبيب لايف كير"، التي تتيح للمرضى التواصل المباشر مع الطاقم الطبي على مدار الساعة والحصول على الاستشارات الطبية عن بُعد من خلال تقنية الفيديو والإجابة عن الاستفسارات كافة في مختلف التخصصات.

واعتمدت وضع قطعة بلاستيكية عازلة بين الطبيب والمراجع في مراكز طب وجراحة العيون، وتشارك في الوقت الراهن في حملات توعوية مكثّفة في مختلف وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي للتعريف والوقاية من فيروس كورونا.