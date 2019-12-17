على ذمة دراسة إيطالية: تناول الطعام الحار يطيل عمر الإنسان

حكاية أكل الفلفل أربع مرات أسبوعياً

إذا كنت ممن يقبلون على تناول الطعام الحار، فإن خبراء الصحة يدعونك إلى الحرص على هذه العادة؛ لأنها تقيك من عدة اضطرابات وأمراض، كما تساعد على تقليل احتمالات الوفاة المبكرة.

وكشفت دراسة إيطالية حديثة أن تناول الطعام الحار بشكل منتظم يقلل احتمال الوفاة المبكرة لدى الإنسان بواقع 25 في المائة.

وبحسب الدراسة التي أجريت من قبل معهد "نوروميد" للبحوث الطبية والرعاية الصحية في مدينة بيزلي الإيطالية، فإن من يأكلون الفلفل الحار أربع مرات في الأسبوع، يصبحون أقل عرضة للوفاة المبكرة والسكتة الدماغية بنسبة 23 في المائة، مقارنةً بالأشخاص الذين يعرضون عن تناول الحار.

واعتمدت الدراسة على عينة واسعة من 22 ألف شخص راشد، ثم قامت بمواكبتهم على مدى ثماني سنوات كاملة، ورصدت عاداتهم الغذائية بشكل دقيق.

وأوردت النتائج أن تناول الطعام الحار يقلل عرضة الإصابة بكل الوفيات الناجمة عن مشاكل القلب، بنسبة 34 في المائة، حسب ما نقلت صحيفة "صن" البريطانية.

وأوردت الدراسة المنشورة في صحيفة "أمريكان كوليدج كارديلوجي" المختصة في صحة القلب، أن مادة الكابسيسين التي تمنح الفلفل مذاقه الحار هي التي تحمي الصحة من عدة اضطرابات.

وكانت دراسات طبية سابقة قد كشفت أن الكابسيسين تلعب دوراً مهماً في تقليل التهابات الجسم، فضلاً عن التصدي بشكل كبير لخلايا السرطان، حسب "سكاي نيوز عربية".