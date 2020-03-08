1000 ريال غرامة لغسل السيارات في الشوارع والأماكن العامة بمكة

حذرت أمانة العاصمة المقدسة من ظاهرة الغسل العشوائي للسيارات في الطرقات العامة.
وأشارت الأمانة إلى أن غرامة غسل السيارة في الشوارع والأماكن العامة تصل إلى 1000 ريـال.
ونفذت بلدية المسفلة الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة حملة لمكافحة ظاهرة الغسل العشوائي للسيارات، حيثُ أسفرت الحملة عن مصادرة 115 جالوناً، إضافة إلى إتلاف الأدوات والمواد المستخدمة في الغسل.أمانة العاصمة المقدسة الغسل العشوائي للسيارات
الأمانة تحذّر من ظاهرة الغسل العشوائي وبلدية المسفلة نفذت حملة مكافحة
حذرت أمانة العاصمة المقدسة من ظاهرة الغسل العشوائي للسيارات في الطرقات العامة.
وأشارت الأمانة إلى أن غرامة غسل السيارة في الشوارع والأماكن العامة تصل إلى 1000 ريـال.
ونفذت بلدية المسفلة الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة حملة لمكافحة ظاهرة الغسل العشوائي للسيارات، حيثُ أسفرت الحملة عن مصادرة 115 جالوناً، إضافة إلى إتلاف الأدوات والمواد المستخدمة في الغسل.