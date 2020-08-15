"الخدمات الطبية" بالداخلية تتصدر قائمة المستشفيات المبلغة عن الأعراض الجانبية للأدوية

للمرة الثانية خلال العام الحالي

تصدّرت الإدارة العامة للخدمات الطبية بوزارة الداخلية قائمة الهيئة العامة للغذاء والدواء خلال شهر يوليو 2020، والخاصة بالمستشفيات والمراكز الصحية التي بادرت بالإبلاغ عن الأعراض الجانبية للأدوية، وذلك للمرة الثانية خلال العام الحالي.

وحرصاً على سلامة المرضى من منسوبي وزارة الداخلية وذويهم، تطبق الإدارة العامة للخدمات الطبية عبر مستشفياتها ومراكزها الصحية، نظاماً إلكترونياً يشتمل على معلومات الأدوية للممارسين الصحيين وكافة معلومات الاستخدام، والآثار الجانبية، والتفاعلات العكسية، والتداخلات الدوائية والمحاذير، مما يضمن المتابعة المستمرة للمشاكل المتعلقة باستخدام الدواء لمنع حدوثها مستقبلا أو التقليل منها أو من حدتها.

وجاءت الإدارة العامة للخدمات الطبية التي قدمت 507 بلاغات، على رأس قائمة المستشفيات والمراكز الصحية التي ‏التزمت بمعايير السلامة الدوائية، من خلال رصد الأعراض ‏الجانبية للأدوية والإبلاغ عنها، فيما تضمنت القائمة 59 من المستشفيات والمراكز الصحية مسجلة 4345 بلاغاً.

ويسهم الإبلاغ عن الأعراض الجانبية في حماية المرضى على المستويين المحلي والعالمي، وذلك بوجود تغذية معلوماتية منتظمة بخصوص الأثار الجانبية المرصودة على مستوى العالم بإشراف من منظمة الصحة العالمية.

يشار إلى أن الأعراض الجانبية للأدوية يُقصد بها بعض العلل والمشكلات الصحية التي تحدث بشكل غير مقصود وغير مرغوب به، من جراء استخدام الأدوية بجرعتها الصحيحة.