شاهد.. للمرة الأولى أندية رياضية تحتضن تدريبات الاسكواش النسائي في السعودية

في الوقت الذي تشهد فيه رياضة الاسكواش إقبالاً من الفتيات في السعودية؛ وهو ما سيسهم في تأسيس فِرق رياضية نسائية، والتمهيد للمشاركة والمنافسة في البطولات المحلية والدولية، طالبت أكثر من 40 فتاة الاتحاد السعودي للاسكواش بممارسة هذه الرياضة من خلال توفير الملاعب والبرامج التدريبية، وذلك بعد أن قمن بمبادرات فردية بإقامة نشاطات رياضية داخل الملاعب الخاصة، وبطولات بين بعض طالبات الجامعات من خلال أنديتها الرياضية.

وتفصيلاً، شرع الاتحاد السعودي للاسكواش في إقامة دورات تدريبية، وتوفير ملاعب خاصة للفتيات؛ وذلك لاستقطاب أكبر عدد من المشتركات، وتأسيس فِرق نسائية.

ودعت لاعبة الاسكواش نورة الخميس المعنيين بالرياضة إلى توفير وإقامة أكبر قدر من الملاعب للفتيات من أجل التشجيع على ممارستها، واصفة هذه الرياضة بالمفيدة والجميلة، ومتمنية أن تحظى بمزيد من الشعبية والانتشار بين بنات جنسها.

وكشفت لاعبة الاسكواش جوهرة السديري أنهن كلاعبات اضطررن إلى البحث عن ملاعب خاصة باللعبة بعد إقفال أندية الجامعة بسبب الإجازة وجائحة فيروس كورونا.

وأشارت إلى أنهن واجهن صعوبة البحث بسبب قِلتها وبُعدها عن أماكن سكنهن، لكنها أشادت بسرعة تفاعل الاتحاد السعودي للاسكواش بعد تواصلهن معه عبر مواقع التواصل الاجتماعي؛ إذ تم توفير صالة نادي الرياض، وإتاحة الفرصة لممارسة اللعبة كل سبت، مع توفير حصص تدريبية مع المدرب.

وأعربت "السديري" في هذا الصدد عن تفاؤلها بزيادة عدد الملاعب الخاصة بهذه اللعبة للفتيات مستقبلاً.

من جهته، كشف الاتحاد السعودي للاسكواش عن انضمام أكثر من 40 لاعبة خلال الأسابيع الماضية، ولا يزال استقبال الراغبات في ممارسة هذه الرياضة مستمرًّا، معلنًا في هذا السياق عبر حسابه الرسمي في موقع "تويتر" تخصيص رابط لتسجيل اللاعبات الراغبات في المشاركة.

يُذكر أن لاعبات الاتحاد السعودي للاسكواش يتدربن حاليًا على ملاعب نادي الرياض استعدادًا للمشاركة في البطولة النسائية العالمية للاعبات المحترفات في السعودية يناير المقبل.



