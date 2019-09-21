من ارتفاع 9800 قدم.. "مشرف العمري" يرفع علم المملكة ويهنئ القيادة

على قمة جبل "تهوي" ضمن فريق "هايكنق خاط والمجاردة"

بعد ساعتين من الصعود على الأقدام، وقطع ما يزيد على 9800 قدم (3 آلاف متر) صعودًا في جبل شديد التضاريس، نجح قائد مدرسة الملك عبدالله بن عبدالعزيز، مشرف محمد العمري، وبرفقته 6 من فريق "هايكنق خاط" و"المجاردة" في الوصول إلى أعلى قمة جبل "تهوي" بمحافظة "المجاردة"؛ لرفع العلم السعودي، وتهنئة القيادة والوطن باليوم الوطني 89 للمملكة العربية السعودية.

ويقع جبل "تهوي" في محافظة "المجاردة" بتهامة عسير، ويزيد ارتفاعه على ثلاثة آلاف متر، يعد أحد أعلى الجبال في تهامة، ويتميز بطبيعته البكر حيث ما زال موطنًا للكثير من الطيور الجارحة، مثل النسور والصقور، إضافة إلى الحيوانات المفترسة النادرة، كما يمتاز بالانحدار الشديد وبه كتل صخرية ضخمة.

ولا تزال تُشاهد عدد من المنازل القديمة على سفوحه، تحكي حضارة وقوة وإتقان هندسي في مشيديها القدامى، وتحيط بالجبل مجموعة شجرية كبيرة ومتنوعة إلى جانب العديد من الزهور والورود وبعض النباتات العطرية، وفي المواقع المرتفعة هناك ممالك للنحل، ويوجد أسفل الجبل وادي "السليل" الذي يشتهر بكثافة أشجاره، وتشابك أغصانها ووفرة مياهه.

وناشد عددٌ من أهالي محافظة "المجاردة"، الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالالتفات للموقع كأحد المواقع السياحية التراثية وجعله ضمن وجهاتها السياحية.