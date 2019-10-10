بعد حظر السعودية لمنتجاتها.. "بي.آر.إف": تأثرنا ومصنعنا يخضع لتدقيق

فيما لم تُسَمّ الجهة التي تقوم بالتدقيق أكدت أنها ما زالت تورّد لأسواق الخليج

أكدت شركة تصنيع الأغذية البرازيلية "بي.آر.إف"، أمس الأربعاء، أن مصنعها في أبو ظبي يخضع لعملية تدقيق، وأن السعودية حظرت شراء بعض منتجاتها؛ لكنها ما زالت تورّد إلى أسواق الخليج.

وقالت "بي.آر.إف" التي لم تُسَمِّ حتى الآن الجهة التي تقوم بالتدقيق: إن حظر البيع إلى السعودية، أثّر على جزء من أنشطتها في منطقة الخليج.

يُذكر أن هيئة الغذاء والدواء السعودية، قد حظرت -مسبقًا- الواردات من أربع شركات برازيلية؛ من بينها "بي.آر.اف"؛ بسبب مخاوف بشأن سلامة الأغذية.