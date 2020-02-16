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استقبال الطلبات بدأ اليوم ولمدة أسبوع على موقعها

جامعة الباحة تعلن توافر 149 وظيفة أكاديمية

أعلنت جامعة الباحة حاجتها إلى شغل عدد 149 وظيفة أكاديمية شاغرة والمشغولة بغير السعوديين للعام الجامعي الحالي بالكفاءات الوطنية المؤهلة علمياً.

وأوضحت الجامعة أن استقبال الطلبات بدأ اليوم، ولمدة أسبوع، على موقع الجامعة الإلكتروني https://cutt.us/Y8CQF، حيث سيكون التعيين داخل كليات الجامعة والفروع التابعة لها.