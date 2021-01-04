6 حالات نشطة بـ"كورونا" متبقية في الليث

المحافظة سجّلت 671 متعافيًا.. ووفاة واحدة

لم يعد يتبقى سوى ست حالات نشطة تحمل فيروس "كورونا المستجد"، في محافظة الليث، بعد أن

سجّلت 678 حالة منذ بداية انتشار الفيروس، حتى اليوم.

وبلغ إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء، في المحافظة 671 حالة، بينما شهدت حالة وفاة واحدة.