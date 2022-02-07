القيادة تعزي رئيسة الجمهورية الهيلينية في وفاة الرئيس الأسبق

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية عزاء ومواساة للسيدة كاترينا ساكيلاروبولو، رئيسة الجمهورية الهيلينية، في وفاة رئيس الجمهورية الهيلينية الأسبق السيد كريستوس سارتزيتاكيس.

وقال الملك المفدى: "تلقينا نبأ وفاة رئيس الجمهورية الهيلينية الأسبق السيد كريستوس سارتزيتاكيس؛ ونعرب لفخامتكم ولأسرة الفقيد ولشعبكم الصديق عن أحر التعازي، وأصدق المواساة، متمنين ألا تروا أي سوء أو مكروه".

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية عزاء ومواساة لرئيسة الجمهورية الهيلينية في وفاة رئيس الجمهورية الهيلينية الأسبق السيد كريستوس سارتزيتاكيس، قال فيها: "تلقيت نبأ وفاة رئيس الجمهورية الهيلينية الأسبق السيد كريستوس سارتزيتاكيس؛ وأعرب لفخامتكم ولأسرة الفقيد كافة عن بالغ التعازي، وصادق المواساة، متمنيًا لكم دوام الصحة والسلامة، وألا تروا أي سوء".

