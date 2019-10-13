"أحوال مكة" تقدم خدماتها المتنقلة عبر مبادرة "نأتي إليك"

في جدة وثول والعاصمة المقدسة

بدأت الوحدة المتنقلة للأحوال المدنية بمنطقة مكة المكرمة في تقديم خدماتها للرجال في ثلاثة مواقع في المنطقة، وذلك في إطار تنفيذ وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية لمبادرة "موجودين" الموجهة لخدمة المحافظات والمراكز التي لا يوجد بها مكاتب للأحوال المدنية، ومبادرة "نأتي إليك " المخصصة لخدمة الجهات الحكومية والخاصة.

وتقوم الوحدة المتنقلة اليوم، بتقديم خدماتها لمنسوبي الشؤون الصحية بمحافظة جدة لمدة يومين, ويوم الأربعاء المقبل تقدم خدماتها في مركز ثول بمنطقة مكة المكرمة لمدة يوم, فيما تقدم خدماتها يوم الخميس لمنسوبي أمانة العاصمة المقدسة بمنطقة مكة المكرمة لمدة يوم.

كما تقدم الوحدات المتنقلة خلال الزيارة خدمات السجل المدني؛ كإصدار بطاقة الهوية الوطنية وسجل الأسرة وتجديدهما، إضافة إلى تسجيل واقعات الزواج والطلاق والوفاة وتعديل المهنة، فضلاً عن طباعة شريحة البيانات "البرنت".

يذكر أن الخدمات المتنقلة في الأحوال المدنية تسهم في اختصار الوقت والجهد على المواطنين، من خلال قيامها بخدمتهم في أماكن تواجدهم، سواء بالوحدات المتنقلة أو الحقائب المتنقلة.