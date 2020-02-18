الحماية الاجتماعية بالرياض تستهدف 180 مستفيدًا ومستفيدة ببرامجها التوعوية

بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة

نظّمت وحدة الحماية الاجتماعية بالرياض، خلال الأسبوعين الماضيين، برنامجَين توعويَّين استهدفت فيهما 180 مستفيدًا ومستفيدة من منسوبات الوحدة والجهات المشاركة الأخرى، بالتعاون مع عددٍ من الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة.



وتضمّن البرنامج الأول ندوة بعنوان "الوقاية ومكافحة العنف ضد المرأة وأساليب التعامل مع المعنّفة"، قدّمتْها مزنة الجريد، وتناولت فيها العديد من المحاور؛ مثل دور المختصين في التوعية المجتمعية، ودور القرارات العدلية والجهات في التعامل مع المعنّفات، ودور مراكز الحماية الاجتماعية وهيئة حقوق الإنسان في الحدّ من العنف ضد المرأة، والتصدّي لهذه الظاهرة. وفي ختام الندوة فتحت الجريد المجال للإجابة عن الأسئلة والمداخلات، وصاحب الندوة معرضٌ متكامل للجهات المشاركة.



وأقامت الوحدة محاضرة "أضرار المخدرات" بالتعاون مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات، وتحدّثت فيها حنان القحطاني عن مفهوم المخدرات والمؤثرات العقلية والإدمان وأسبابه وعلاماته، وتخلّل الندوة توزيع المطبوعات التوعوية وحقائب التدريب.



يذكر أن هذه البرامج والفعاليات تعدّ ضمن مهام وحدات الحماية الاجتماعية التابعة لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، التي تسعى من خلالها إلى نشر الوعي في المجتمع بظاهرة العنف، وكيفية القضاء عليه والحدّ من أضراره.