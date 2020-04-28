الرياض تشهد ولادة أول طفل من أم مصابة بكورونا

التجمع الصحي الأول: صحتها جيدة وفي تحسّن مستمر

شهد التجمع الصحي الأول في الرياض أول حالة ولادة لأم مصابة بـ"كورونا" في العاصمة.

وقال المجمع عبر حسابه في تويتر: وتم على الفور إخضاع الطفل لعدد من الإجراءات الطبية، وذلك في خطوات احترازية من أجل ضمان سلامته بإذن الله.

ونجح فريق طبي بمستشفى_الإمام_عبدالرحمن_الفيصل في التعامل مع الحالة.

وتابع: الجدير بالذكر أن والدة الطفل بحالة صحية جيدة وفي تحسن مستمر.