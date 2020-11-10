الجماهير تختار هدف سالم الدوسري الأجمل.. في جولة "لنلهم العالم بقمتنا"

حصل هدف نجم الهلال سالم الدوسري في مرمى الاتفاق على جائزة هدف الجولة الرابعة جولة "لنلهم العالم بقمتنا" من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.

وأعلن الحساب الرسمي للدوري السعودي للمحترفين حصول هدف الدوسري على اختيار الجماهير من خلال الاستطلاع الذي نشره حساب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" ليكون الأفضل في الجولة الماضية.

وكانت اللجنة الفنية رابطة دوري المحترفين اختارت أجمل ثلاثة أهداف في الجولة الرابعة جولة "لنلهم العالم بقمتنا" من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.

وتفوق هدف الدوسري على هدفي كل من عبدالله الجوعي لاعب التعاون في مرمى الاتحاد وهدف هيرناني سـانتوس لاعب الوحدة بمرمى الرائد .