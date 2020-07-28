وزير الخارجية يعقد جلسة مباحثات مع نظيره الجزائري

تناولت تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين

عقد الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، الذي يزور الجزائر حاليًا، جلسة مباحثات اليوم مع وزير الشؤون الخارجية بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية صبري بوقدوم، وذلك بمقر وزارة الخارجية الجزائرية.

وتناولت المباحثات العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها، وتطورات الأوضاع على الساحة الإقليمية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

حضر المباحثات مساعد وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية السفير سامي الصالح، ومدير عام مكتب وزير الخارجية السفير عبدالله العيفان وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجزائر عبدالعزيز العميريني.

وكان وزير الخارجية والوفد المرافق له، قد وصل مساء أمس إلى الجمهورية الجزائرية في زيارة رسمية.

وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله

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28 يوليو 2020 - 7 ذو الحجة 1441 04:15 PM

تناولت تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين

وزير الخارجية يعقد جلسة مباحثات مع نظيره الجزائري

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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عقد الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، الذي يزور الجزائر حاليًا، جلسة مباحثات اليوم مع وزير الشؤون الخارجية بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية صبري بوقدوم، وذلك بمقر وزارة الخارجية الجزائرية.

وتناولت المباحثات العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها، وتطورات الأوضاع على الساحة الإقليمية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

حضر المباحثات مساعد وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية السفير سامي الصالح، ومدير عام مكتب وزير الخارجية السفير عبدالله العيفان وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجزائر عبدالعزيز العميريني.

وكان وزير الخارجية والوفد المرافق له، قد وصل مساء أمس إلى الجمهورية الجزائرية في زيارة رسمية.

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وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله

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