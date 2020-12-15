تسريبات تكشف مفاجأة "أبل" في العام الجديد

بطرح أيقونة جديدة في مطلع 2021

كشفت تقارير صحفية عالمية، أن شركة "أبل" تنوي مفاجأة عشاق أجهزتها بطرح أيقونة جديدة في مطلع العام الجديد 2021.

وأوضح موقع "جي إس إم آرينا" أن "أبل" تنوي كشف النقاب عن نسخة جديدة وإصدار محدث من حواسيب "آيباد" الجديدة بقياس 10.5 بوصة.

وستعتمد "أبل" في آيباد الجديد على مجموعة شرائحه "إيه 13 بيونيك" فائقة السرعة.

وتشير التسريبات إلى أن آيباد الجديد سيكون من الجيل التاسع، وسيأتي بهيكل أنحف وأخف وزنًا، وبشاشة فائقة الدقة بقياس 10.5 بوصة.

وسيتم تزويد آيباد الجديد أيضًا بذاكرة وصول عشوائي "رام" بسعة 4 غيغابايت بسعة تخزين 64 غيغابايت، وبسعر سيبدأ من 299 دولارًا أمريكيًّا، أي أقل بكثير من النموذج السابق الذي كان يبدأ من 329 دولارًا.