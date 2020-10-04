روسيا تعلن استعدادها إيجاد حل للصراع على ناجورنو كاراباخ

دعت إلى وقف فوري لإطلاق النار

دعت روسيا، ممثلة في وزير الخارجية سيرجي لافروف، اليوم (الأحد)، إلى وقف فوري لإطلاق النار في ناجورنو كاراباخ، مشيرًا إلى أن موسكو على استعداد لإيجاد حل لهذا الصراع عبر منظمة الأمن والتعاون في أوروبا.

وبيّنت وزارة الخارجية الروسية على موقعها على الإنترنت، أن "لافروف" أبلغ أيضًا نظيره الأرميني بأن روسيا قلقة من ارتفاع عدد القتلى والمصابين في هذه الحرب التي اندلعت أواخر سبتمبر (أيلول) الماضي، وفقاً لـ"رويترز".

وأعلنت أذربيجان اليوم أن قوات أرمينية أطلقت صواريخ على مدينة كنجة ثاني أكبر مدنها؛ مما أسفر عن مقتل مدني وإصابة أربعة، وتوعّدت بالردّ وتدمير أهداف عسكرية داخل أرمينيا.