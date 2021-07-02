





1

تستمر حتى 8 مساءً على عدة محافظات

"الأرصاد": سحب ممطرة على الباحة

299

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة الباحة تضمن سحبًا رعدية ممطرة، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدني مدى الرؤية.

ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة الثامنة مساءً، مدينة الباحة، ومحافظات, الحجرة, المخواة, المندق, بلجرشي, قلوة, والأجزاء المجاورة لها.