"آل الشيخ" مرحباً بالمعلمين: بين أيديكم وطنٌ بأكمله

بعد عودتهم من الإجازة الصيفية لمباشرة أعمالهم بالمدارس

مع عودة المعلمين والمعلمات، صباح اليوم، إلى مدارسهم؛ لمباشرة أعمالهم بعد تمتعهم بالإجازة الصيفية التي استمرت 3 أشهر ونصفاً، رحّب وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ؛ بهم في بداية عام دراسي جديد، مذكراً إياهم بأمانة المهنة وعظم مسؤوليتها التي جعلت بين أيديهم وطناً بأكمله، داعياً إلى بداية عام مميز لتكون نواتج التعلم أولاً".

وكتب آل الشيخ؛ تغريدة في حسابه بـ "تويتر"، قال فيها: "#مرحباً_بالمعلمين_والمعلمات في بداية عامٍ دراسي جديد، وبين أيديكم وطنٌ بأكمله، هم أبناؤنا وبناتنا الذين تحتضنهم مدارسنا وفصولنا، وأمانة آبائهم وأمهاتهم، وأمل وثروة وطننا، و#معاً_نبدأ عاماً مميزاً لتكون #نواتج_التعلم_أولاً".