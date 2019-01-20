"هلال الطائف" يعيد نبض امرأة ستينية بعد فقدانها الوعي

جرى عمل إنعاش قلبي رئوي باستخدام الأجهزة المختصة

أعادت فرقة من الهلال الأحمر بالطائف - بعد إرادة الله سبحانه وتعالى - النبض لقلب امرأة بعد توقُّفه نتيجة حالة إغماء، كإسعاف أولي، ومن ثم نقلتها للمستشفى.

وكانت غرفة عمليات الهلال الأحمر السعودي بمنطقة مكة المكرمة قد تلقت اليوم بلاغًا عن تعرُّض امرأة في العقد السادس من العمر بالطائف لحالة إغماء تام؛ ما استدعى تدخلاً إسعافيًّا عاجلاً.

وأوضح المتحدث باسم الهلال الأحمر السعودي بمحافظة الطائف شادي بن عابد الثبيتي أنه ورد بلاغ عن تعرُّض امرأة لحالة إغماء؛ ما استدعى توجيه أقرب فِرقة إسعافية لموقع الحدث، التي باشرت الحالة الإسعافية بمقدار استجابة من تلقي البلاغ تسع دقائق.

وقال إنه: "عند مباشرة الحالة من الفِرقة الإسعافية المكونة من الطبيب وفني طب الطوارئ تبيَّن أن الحالة فاقدة الوعي، وفي حالة توقف قلب وتنفس؛ ما استدعى عمل إنعاش قلبي رئوي باستخدام الأجهزة المختصة لهذه الحالات".

وأضاف بأنه بعد دقائق عدة - بفضل من الله - تم إعادة النبض، وتسليم الحالة للمستشفى لإكمال اللازم.