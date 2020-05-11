أجرك_من_بيتك.. ساهم في دخول ١٨ ألفًا للإسلام عبر "ركن الحوار"

"القحطاني": جهود مستمرة في موقع إلكتروني للحوار المباشر بـ14 لغة

تتسابق المراكز والجمعيات الخيرية كل رمضان لاستقطاب محبي فعل الخير بشتى أشكاله وصوره، ومع اشتداد بلاء جائحة كورونا "كوفيد-١٩" الذي يجتاح العالم؛ عَمِل ركن الحوار لدعوة غير المسلمين عبر الإنترنت -المرخص من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم ٣٠٠٤- على حملة #اجرك من بيتك منذ منتصف شهر شعبان ١٤٤١هـ؛ للتحفيز على دفع البلاء بالصدقة، وتسهيل التبرع من البيت عبر بوابة العطاء الإلكترونية التابعة للمركز.

وتهدف الحملة للوصول إلى ١٨ ألف سهم، يتحقق بها دخول ١٨ ألف شخص للإسلام وتعلّم مسلم جديد أمور دينه بإذن الله، وتُقبل التبرعات من داخل المملكة العربية السعودية فقط؛ حيث صرّح مدير برنامج ركن الحوار حسين القحطاني، بأن هذه الحملة إكمالٌ لمسيرة حافلة في دعوة غير المسلمين بـ١٤ لغة مختلفة؛ فقد نجح البرنامج -بعد توفيق الله وفضله- في إقناع أكثر من ٦١ ألف شخص لدخول الإسلام من ١٧٧ دولة منذ بداية عمل البرنامج عام ١٤٣٢هـ حتى الآن ولله الحمد؛ أي ما يعادل ٩ سنوات؛ وهو عمر البرنامج منذ تأسيسه، بمعدل 40 مسلمًا جديدًا يوميًّا.

كما يؤكد "القحطاني" أن الجهود مستمرة على مدار الساعة في موقع إلكتروني مفتوح مخصص للحوار المباشر بأربعة عشر لغة عالمية مع دعاة مؤهلين وجاهزين للتعريف بالإسلام على منهج أهل السنة والجماعة، والإجابة عن أسئلة غير المسلمين المختلفة، وبعد أن يسلم أحدهم معنا عبر الحوار الإلكتروني المباشر، يتم تسجيله مباشرة بأكاديمية المسلم الجديد، وهي الأكاديمية الافتراضية الوحيدة التي تعلّم المسلم أمور دينه على مستوى العالم؛ فيتعلم داخل فصول ذكية ومحاضرات مباشرة ومسجلة تختم بالاختبار النهائي؛ للتأكد من أن المسلم الجديد أصبح مدركًا لأهم أمور الإسلام، كما يقدم له استشارات نفسية من المتخصصين.

وبيّن: "عمر الأكاديمية 2888 يومًا انتسب فيها أكثر من 36600 مسلم جديد قدّم لهم 2077 محاضرة، وقد تَخَرّج منهم 23065 مسلمًا جديدًا ولله الحمد".

ويردف قائلًا: إن ركن الحوار يهتم بأطراف الدعوة كافة، ومنهم الدعاة، وتأهيلهم علميًّا وتقنيًّا عبر أكاديمية "رسل السلام"، التي يبلغ عمرها 3347 يومًا، انتسب لها أكثر من 12544، تخرج منهم أكثر من 12000 داعية، قُدّم لهم أكثر من 500 محاضرة.

ويختم "القحطاني" بإعلان تدشين موقع بوابة العطاء donate.edialoguec.com التابع لركن الحوار، وهو عبارة عن متجر إلكتروني توجد فيه جميع مشاريعه وبرامجه؛ ليتاح من خلاله التبرع والدعم لأي برنامج من البرامج التي سبق ذكرها بطريقة سهلة وميسرة وسريعة، وكما قال رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم: (صنائع المعروف تقي مصارع السوء)؛ ففي ظل الظروف الحالية التي نعيشها من انتشار هذا الوباء -أجارنا الله وإياكم منه- نهيب بالجميع التقرب إلى الله عز وجل، والإكثار من الصدقات؛ فإنها -بإذن الله- تدفع عنا وعن المسلمين هذا البلاء.