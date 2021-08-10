"دلتا" يزعج أمريكا.. انتشار قياسي للإصابات وأسرّة العناية ناقوس خطر!

حكام الولايات يجاهدون للسيطرة.. أحدهم طلب تأجيل العمليات غير الطارئة

قال حاكم ولاية آركنسو الأمريكية، إنه لم يعد بالولاية سوى 8 أسرّة فقط بوحدات الرعاية المركّزة، وسط انتشار دلتا وارتفاع عدد المصابين بالمستشفيات وخارجها بالولاية لأعلى مستوى منذ 6 أشهر.

وكتب إيسا هاتشينسون، حاكم آركنسو على تويتر: "شهدنا في يوم واحد أكبر زيادة في الإصابات التي تتطلب العلاج بالمستشفى.. لا تتوافر الآن سوى 8 أسرّة بوحدات الرعاية المركزة بالولاية".

وحثّ هاتشينسون سكان آركنسو على تلقي التطعيم، وهو ما يتردّد فيه كثيرون في ولايته لأسباب من ضمنها انتشار معلومات مغلوطة عن اللقاحات، وفق "روسيا اليوم".

وفي تكساس المجاورة، طلب الحاكم، جريج أبوت؛ من المستشفيات تأجيل العمليات الجراحية غير الطارئة، مع انتشار السلالة المتحورة السريعة العدوى في أجزاءٍ واسعة من البلاد، منها كثير من الولايات الجنوبية التي تواجه معدلات تطعيم متدنية.

وقال "أبوت"، الذي أصدر في مايو أمراً يحظر على الإدارات المحلية إلزام السكان بوضع الكمامات، أمس الاثنين، إنه "سيزيد من عدد الوحدات الطبية في تكساس، حيث يمكن حقن مرضى كوفيد بأجسام مضادة".

وسجلت فلوريدا رقماً قياسياً جديداً فيما يتعلق بعدد الإصابات اليومية، إذ رصدت 28317 حالة يوم الأحد، وفقاً لبيانات المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها.

وبلغت معدلات العلاج بالمستشفيات في فلوريدا مستويات قياسية لليوم الثامن على التوالي، وفقاً لتحليل رويترز.

ويزداد في أنحاء البلاد عدد الأطفال الذين تستلزم حالتهم العلاج بالمستشفى، في اتجاه يعزوه خبراء الصحة للسلالة المتحورة "دلتا" المرجح أنها تصيب الصغار أكثر من السلالة الأصلية "ألفا".

وعلى مستوى الولايات المتحدة كلها، بلغ متوسط عدد حالات الإصابة بكورونا 100 ألف لثلاثة أيام على التوالي، بزيادة 35% عن الأسبوع السابق، وفقا لإحصاء "رويترز" المستند إلى بيانات الصحة المعلنة.

وسجلت لويزيانا وفلوريدا وآركنسو أغلب الحالات الجديدة في الأسبوع الأخير.

وزاد عدد المصابين بكوفيد-19 الذين يعالجون في المستشفيات 40%، في حين ارتفعت أعداد الوفيات 18% على مستوى البلاد في الأسبوع الماضي.